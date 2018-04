Стрес і депресія викликають шкірні захворювання

Велике австралійське дослідження підтвердило, що стрес і депресія можуть бути етіологічними чинниками шкірних захворювань.

"Консенсус полягав в тому, що шкірні захворювання асоціюються з психологічними труднощами і хворобами", - пишуть доктор Паркер Меджін (Parker Magin) і колеги (University of Newcastle in New South Wales) в серпневому випуску "Archives of Dermatology". Але "напрям причинного зв`язку" не був добре вивчений.

Використовуючи дані "Australian Longitudinal Study on Women`s Health", автори перевірили припущення, що психологічні чинники можуть прискорити або підсилити шкірне захворювання.

"Значення цього дослідження в тому, що психологічна захворюваність (депресія і стрес) можуть викликати або прискорити розвиток шкірних захворювань", - сказав доктор Меджін. - Це підвищує можливість психологічних методів лікування і методів терапії, направлених на контроль стресу, і є корисними для контролю або запобігання рецидивам у пацієнтів зі шкірними захворюваннями".

"Ці дослідження повинні зареєструвати дітей в ранньому віці (до молодого віку розвитку багатьох шкірних захворювань) і дійсні методи обстеження - діагностику і психічних і шкірних захворювань і їх тяжкість", - пояснив доктор Меджін.

Solvay-pharma.ru