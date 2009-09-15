Чим небезпечні овочі, заморожені в полімерному посуді

- Якщо на стаканчику є значок "сніжинка" або "зірочка", в ньому можна заморожувати ягоди і овочі, але ненадовго, - пояснює доктор медичних наук Олена Римжа. - Колись горілку розливали в маленькі полімерні стаканчики? Було визнано, що взаємодія алкогольного напою з упаковкою перетворює вміст стаканчика на гримучу суміш, небезпечну для здоров`я людини.

Якщо хочете заморожувати продукти для їх тривалого зберігання в морозильній камері холодильника, обов`язково використовуйте харчові місткості. При цьому не варто також повторно затарювати, наприклад, стаканчики з-під сметани. Адже їх робили для зберігання в холодильнику, а не в морозильній камері. За це і відповідає виробник.

Взагалі все повинно використовуватися за призначенням. У жодному випадку не можна заморожувати і розморожувати продукти в полімерній упаковці. "Обшивка" полімеру під впливом високих і низьких температур порушується. До того ж завжди слід контролювати терміни зберігання і продукту, і упаковки. Дотримуючись цих простих правил, ви убезпечите себе і близьких вам людей, для яких готуєте їжу.

www.ng.ru