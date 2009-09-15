Який мед найкорисніший

Мед не дарма вважається одним з найцілющих продуктів. У його склад входять мідь, залізо, марганець, хлор, кремній, фосфор, магній, алюміній, кальцій, калій, натрій та інші мікроелементи. При цьому склад мікроелементів такий, що мед, зібраний бджолами в будь-якій місцевості, повністю задовольняє потреби людського організму. Крім того, в меді абсолютно всі необхідні організму вітаміни і природні цукру.

Акацієвий мед застосовується як зміцнюючий засіб, при безсонні, гнійних і ниркових захворюваннях.

Гречаний мед часто використовується при жовчнокам`яній і нирковокам`яній хворобах, захворюваннях серцево-судинної системи.

Липовий мед. Ним лікують ангіну, нежить, хвороби легенів, використовують як антибактеріальний засіб.

Квітковий мед надає сприятливу дію на серцеву діяльність. Застосовується також при гінекологічних захворюваннях.

Польовий мед рекомендується як засіб, заспокійливий нервову систему.

Соняшниковий мед володіє сильними бактерицидними властивостями.

До речі, при лікуванні дуже важливо, щоб мед був зрілим. Важлива ознака зрілості меду — його консистенція, простіше кажучи, в`язкість. Але як визначити цю саму в`язкість? Нагрівайте столову ложку меду до температури не нижче 20°С і швидкими круговими рухами переверніть ложку кілька разів.

Зрілий в`язкий мед не стікає крупними рідкісними краплями, а навертається на неї.

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