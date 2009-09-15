Розвиток раку пов'язаний зі здоров'ям зубів

Правильний догляд за порожниною рота може знизити ризик розвитку ракових пухлин голови і шиї. Такий висновок зробили дослідники з онкологічного інституту Розуел-Парка (США), повідомляє HealthDay News.

Учені стверджують, що у людей з хронічним періодонтитом вища імовірність виникнення епідермоїдного раку, особливо у роті та горлі. При цьому абсолютно не важливо, чи курить людина, чи жує тютюн або веде здоровий спосіб життя. Учені вважають, що значно знизити ризик розвитку раку можна, якщо запобігати періодонтиту. Якщо у пацієнта вже діагностовано це захворювання, йому слід негайно пройти лікування і дотримуватися гігієни ротової порожнини.

Періодонтит - це запалення періодонта, що характеризується порушенням цілісності зв`язок, що утримують зуб в альвеолі.

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