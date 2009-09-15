Створили біогель, поновлюючий тканини головного мозку

Ін`єкції з особливих біоматеріалів можуть допомогти відновленню тканин головного мозку, пошкоджених в автокатастрофах або в результаті вогнепальних поранень. Такі результати в ході досліджень одержали американські учені з Університету Клемсона /штат Південна Кароліна/, що спеціалізуються у галузі біоінженерії.

Співробітник цього університету Нін Чжан в ході лабораторних досліджень одержав дані, що свідчать про те, що гель на основі біоматеріалів з синтетичних і природних компонентів позитивно впливає на ріст стовбурових клітин, що відповідають за регенерацію кори головного мозку.

Не дивлячись на те, що методика поки була перевірена тільки на лабораторних щурах, учені обіцяють в найближчому майбутньому перейти до клінічних випробувань на людях. На завершення дослідження Міністерство оборони США виділило 220 тисяч доларів.

ami-tass.ru