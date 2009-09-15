У Вінниці відкрився медичний центр ГУ МНС в області

У Вінниці сьогодні відкрився медичний центр Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькі області.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття цього медцентру брав участь міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, а також керівництво області та міста Вінниця. Під час урочистостей міністр подарував автомобіль для забезпечення діяльності медцентру. Керівники області та міста, у свою чергу, подарували три комп’ютерні системи.

Основним завданням центру є надання невідкладної медичної допомоги особовому складу, працівникам органів та підрозділів Головного управління та населенню при надзвичайних ситуаціях та ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

Медцентр розмістився у триповерховій будівлі колишнього учбового корпусу на території Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС України у Вінницькій області у м. Вінниця. На проведення капітального ремонту та облаштування медцентру було витрачено понад 1 млн. грн.

Міністр подякував за сприяння та допомогу керівництву області та міста, підприємцям та усім тим, хто долучився до створення цього центру.

За словами В.ШАНДРИ, новий центр зараз обладнаний медобладнанням на 80%. При цьому він пообіцяв, що до кінця поточного року центр буде повністю укомплектований найсучаснішим медичним обладнанням.