Чим корисна брокколі для чоловіків

Чергове кулінарне дослідження медиків виявило неспростовну користь капусти брокколі в профілактиці раку передміхурової залози у чоловіків.

Свіжі суцвіття брокколі із звичайним томатним кетчупом як соус і прикрасою з мелених ядер бразильського горіха - комусь такий рецепт здасться не дуже апетитним. Проте для профілактики раку передміхурової залози кращої страви не знайти.

Brassica oleracea, або Brassica silvestris, або просто брокколі. Суцвіття цього виду капусти давно відомі лікарям як природні контейнери багатьох корисних речовин, зокрема для боротьби з онкологічними захворюваннями. Один з компонентів брокколі - диїндолілметан (DIM) володіє могутньою антиандрогенною дією і створює перешкоду для зростання ракових клітин в передміхуровій залозі на ранніх стадіях захворювання. Крім того, брокколі, цвітна і брюссельська капуста містять індол-3-карбинол (I3С).

Раніші медичні дослідження підтверджували ефективність індол-3-карбинола при лікуванні раку у жінок, зокрема пухлин молочної залози і ендометрія. Виходить, що чоловіки повинні ділитися овочевим обідом і з жінками.

Рак передміхурової залози в США стоїть на другому місці по онкологічній смертності у чоловіків після раку легенів. Пухлина зустрічається у кожного сьомого чоловіка старшого 50 років. Люди негроїдної раси страждають від раку простати в півтора разу частіше, ніж білі. Азіати хворіють удвічі рідше, ніж європейці.

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