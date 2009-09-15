Пасивне куріння викликає хвороби печінки

Вдихання тютюнового диму некурящими людьми може стати причиною хронічного запалення печінки і накопичення в органі жиру. Експерименти, проведені протягом року на лабораторних мишах, виявили взаємозв`язок між пасивним курінням і розвитком хвороб печінки. Тварини, які вдихали тютюновий дим, нарощували жир в клітинах печінки - це первинна ознака неалкогольної жирової хвороби печінки, яка врешті-решт зумовлює порушення функції печінки.

Автори дослідження підкреслюють, що сигаретний дим небезпечний для некурящих людей не тільки ризиком легеневих /бронхіт, астма важкої форми і пневмонія/, серцево-судинних і ракових хвороб, але тепер також і захворювань печінки. Пасивне куріння особливо небезпечне для дітей і літніх людей через свою високу токсичну дію на організм.

newsland.ru