Доброзичливе спілкування знижує ризик інфаркту і грипу

Результати дослідження британських і австралійських учених показали, що соціальна активність стільки ж важлива для підтримки здоров`я людини, як заняття спортом, дієта або ліки.

Про це повідомила лондонська газета Daily Express.

Активне спілкування в рамках різних соціальних груп і колективів сприяє зниженню ризику інфаркту міокарду, інсульту і навіть грипу.

Видання наводить результати дослідження професора Джоленди Джеттен з австралійського Університету Куїнсленда, згідно з яким зосереджені бесіди за столом, включаючи спілкування в ресторанах і кафе, підвищують активність роботи головного мозку, що найпозитивнішим чином позначається на здоров`ї.

"Ми виявили, наскільки важливо знаходитися в соціальній групі і ідентифікувати себе з яким-небудь певним колективом", - підкреслила Джеттен.

На її думку, численні захворювання, перш за все, психологічні, є наслідком недоліку позитивного спілкування людини.

При цьому особливу цінність має дружба між людьми, помічає професор.

korrespondent.net