На Луганщині СБУ перевіряє аптечні заклади

СБУ в Луганській області проводить перевірку аптечних закладів на предмет дотримання ліцензійного законодавства й умов збереження ліків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ в Луганській області.

Співробітниками СБУ вже виявлено низку порушень умов зберігання і реалізації медичних препаратів та порушення ліцензійних умов функціонування аптечних установ (відсутність спеціальна відведених місць для збереження медпрепаратів, систем кондиціювання і вентиляції, невідповідність фактичної площі даним паспорта структурних підрозділів аптек та ін.). Виявлені факти порушення режиму зберігання ліків, що робило їх непридатними для застосування.

За результатами перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто двох посадових осіб, відповідальних за контроль за якістю лікарських засобів. Матеріали щодо ще однієї посадової особи передані в органи прокуратури.

Відповідні перевірки тривають.