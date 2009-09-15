Жінці видалили 20-кілограмову пухлину матки

Лікарі Новосибірської обласної клінічної лікарні провели унікальну операцію 50-річній пацієнтці з видалення пухлини матки, що важила майже 20 кілограмів.

Через загрозу значної крововтрати операція тривала майже три години, повідомили сьогодні в департаменті охорони здоров`я Новосибірської області.

"Біля столу замість звичайної бригади з двох хірургів цього разу працювали троє: утримати в руках пухлину розміром трьох новонароджених дітей і вагою майже два десятки кілограмів удвох було просто неможливо", - зазначили у відомстві.

За словами лікарів, пацієнтка не обстежувалася в гінеколога більше семи років, за цей час пухлина змогла прорости в кровоносні судини тіла.

"При цьому її аніскільки не бентежило, що за тендітної статурі в неї росте живіт: до моменту операції він був розміром з 40-тижневу вагітність", - повідомили медики.

Наразі пацієнтка почувається задовільно, а післяопераційний період йде у штатному режимі.

ua.korrespondent.net