У центрі Львова під час ремонтних робіт вбило струмом чоловіка

В одному з житлових будинків на вулиці Городоцькій у центрі Львова, під час проведення ремонтних робіт 36-річного львів‘янина було смертельно уражено струмом.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, трагедія сталася вчора увечері. У підвальному приміщенні будинку мешканцями було виявлено труп 36-річного чоловіка. На місці події з’ясувалося, що він проводив ремонтні роботи у підвальному приміщенні при цьому грубо порушив правила техніки безпеки. Чоловік отримав ураження електричним струмом, від якого загинув на місці події.