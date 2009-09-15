На Івано-Франківщині знайшли заблукалого 5-річного львів'янина

5-річного хлопчика, який загубився у Стрийському районі Львівської області, знайшли через кілька днів у місті Долина на Івано-Франківщині. Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Як розповів він, розроблялося кілька версій щодо того, куди міг подітись хлопчик – аж до версії про викрадення та вивезення його за кордон, як донора органів. Пошуки тривали, проте результату не давали. Тоді правоохоронці вирішили звернутись до засобів масової інформації. Фотографію дитини розмістили в газетах, на телебаченні, інформацію про зниклого хлопчика транслювали на районному радіо.

«Те, що хлопчика знайшли так швидко, можна вважати дивом. Не відомо як, але хвилі Стрийського радіо дійшли до Івано-Франківської області, їх почула жінка, яка бачила зниклого хлопчика. Саме вона і зателефонувала до стрийських правоохоронців», - зазначив Д.ХАРЧУК.

Виявилось, що в день зникнення Славко пішов на вокзал, сів на перший-ліпший автобус і поїхав, як потім розказав, до бабусі в Польщу. На малюка, що їхав сам, ніхто з пасажирів не звернув уваги. Так маленький турист і дістався до Івано-Франківщини.