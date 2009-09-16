Посилять контроль щодо щеплень та вакцин

Генеральна прокуратура України внесла припис міністру охорони здоров’я України щодо посилення контролю за здійсненням щеплень та якістю вакцин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, у зв’язку із численними зверненнями батьків щодо порушення прав дітей при здійсненні вакцинації та широким обговоренням у ЗМІ фактів смерті дев`ятьох дітей у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Черкаській областях, Генпрокуратурою організовано перевірку додержання вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Проведеними прокурорськими перевірками встановлено порушення медичними працівниками вимог законодавства щодо порядку проведення профілактичних щеплень. За їх результатами прокурорами Донецької, Запорізької, Черкаської областей порушено кримінальні справи.

Щороку в Україні обов’язковими щепленнями охоплюється понад 1 млн. дітей, стан здоров’я яких належним чином не обстежено, оскільки на сьогодні нормативно не передбачено проведення поглиблених медичних оглядів перед вакцинацією, відсутній належний та достатній лікарський патронаж після її проведення. Батькам не надається повна та об’єктивна інформація щодо необхідності і безпечності щеплень. Проведення імунізації за таких умов загрожує життю і здоров’ю дітей, наголошує ГПУ.

З метою запобігання погіршення здоров’я дітей після медичного втручання, Генеральною прокуратурою 11 вересня 2009 року внесено припис міністру охорони здоров’я України з вимогою вивчити колегіально за участю науковців ситуацію в цілому. Внести зміни до чинних нормативних актів, що регламентують здійснення вакцинації населення в частині вікового контингенту дітей, термінів і періодичності їх щеплення, переліку інфекцій, проти яких вони здійснюються. Оприлюднити результати та довести до відома батьків повну та об’єктивну інформацію з даних питань.

Також необхідно забезпечити закупівлю якісної вакцини, ввести обов’язкові поглиблені медичні огляди дітей із залученням лікарів вузьких спеціальностей з лабораторними обстеженнями перед здійсненням щеплень, наголошує Генпрокуратура.

Міністерство зобов’язано перевірити дотримання порядку надання довідок про щеплення та вжити заходів щодо недопущення незаконної їх видачі, притягнення до відповідальності винних осіб, наголошується в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.