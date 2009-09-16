У Києві відбудеться похід “Один день пішки заради життя”

26 вересня в Києві на Майдані Незалежності відбудеться гала-концерт на честь 5-го благодійного походу “Один день пішки заради життя”. Про це повідомила на прес-конференції менеджер із зв’язків з громадськістю компанії AVON Вікторія ХАРЧЕНКО.

Вона зазначила, що ця акція організована благодійним фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї» та компанія AVON. За її словами, ця акція проходитиме в рамках програми AVON “Разом проти раку молочної залози”. Вона проходитиме на Майдані Незалежності з 10 до 19 години.

В.ХАРЧЕНКО повідомила, що в рамках акції п’ятеро жінок: Вікторія ТИЩЕНКО (24 роки) з Донецька, Мар’яна ПАВЛИК (22 роки) зі Львова, Олена БОЛЬШАКОВА (18 років) з Одеси, Олена ЗУБ (57 років) з Харкова та Марина РЕВА (34 роки) з Дніпропетровська вирушили пішки до Києва з метою привернення уваги та переконання українських жінок у необхідності проходження профілактичних оглядів та здорового способу життя. В.ХАРЧЕНКО підкреслила, що саме “відповідальність за власне здоров’я та свою родину, бажання достукатися до свідомості кожної української жінки спонукали їх взяти участь в цій акції”.

В.ХАРЧЕНКО також повідомила, що в концерті візьмуть участь співаки Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, Альона ВІННИЦЬКА, ГАЙТАНА, гурти “Dazzle Dreams” та “С.К.А.Й”.

Голова правління благодійного фонду «Здоров’я жінки та планування сім’ї» Галина МАЙСТРУК зазначила, що 450 тисяч жінок щорічно захворює на рак молочної залози в країнах Європейського Союзу і з них помирає 49 тисяч. Вона зазначила, що на сьогодні немає точних даних щодо причини захворювання, але відомі фактори, які можуть сприяти розвитку даного захворювання. За її словами, жінки мають знати ці фактори і повинні слідкувати за своїм здоров’ям, щоб зменшити можливість захворіти на рак молочної залози.

Г.МАЙСТРУК зазначила, що у неактивних людей, які не займаються “спортом чи фізичною культурою, тобто, хто не веде активний спосіб життя, ризик захворіти на рак молочної залози збільшується на 30%”. Вона наголосила, що люди повинні знати цю інформацію, щоб дбати про своє здоров’я. Говорячи про акцію, яка має пройти 26 вересня, вона зазначила, що в ній планується участь понад 150 жінок - хворих на рак молочної залози.

Генеральний директор компанії AVON в Україні Орландо АНДРЕЙ зазначив на прес-конференції, що вони були “однією з перших компаній в світі, яка заговорила про рак взагалі і, зокрема, про рак молочної залози”. За його словами, компанія фінансує “гарячу лінію” з питань раку молочної залози, куди можна зателефонувати і отримати консультацію спеціалістів. Він наголосив, що з початку дії програми “Разом проти раку молочної залози”, тобто з 2001 року, було залучено благодійних коштів на суму 9 мільйонів гривень для боротьби з цією хворобою. О.АНДРЕЙ зазначив, що завдяки цьому вже 8 онкологічних клінік в різних регіонах України отримали апаратуру для діагностики та лікування цієї хвороби. За його словами, в той же час дуже важливим є інформування людей щодо збереження їхнього здоров’я.

Співачка, посол програми AVON “Разом проти раку молочної залози” А.ВІННИЦЬКА зазначила, що 26 вересня буде “протягнуто сотні тисяч рожевих стрічок” для об’єднання зусиль в боротьбі з цією хворобою.

Співачка ГАЙТАНА сказала, що візьме участь в концерті на Майдані Незалежності, щоб привернути увагу до проблеми захворювання на рак молочної залози.

Співак Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ зазначив, що не може не брати участь в цій акції, оскільки артисти повинні допомагати людям своєю творчістю. За його словами, якщо “існує проблема, то ми маємо за неї взятися і напевно достукатись до людей і показати їм ті проблеми, які існують, вселити в них віру і впевненість в тому, що треба вірити в завтрашній день”.

Лідер гурту “Dazzle Dreams” Дмитро ЦИПЕРДЮК наголосив: “якщо навіть життя однієї жінки вдасться врятувати завдяки нашим пісням”, то це буде не марна участь в акції.