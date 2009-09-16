Зелений чай омолоджує кров краще за ліки

Омолоджуючий ефект зеленого чаю був відомий давно. Тепер учені пояснили цю дію напою на клітинному рівні: зелений чай збільшує тривалість життя клітин в людському організмі у декілька разів.

Ученими доведено, що поліфеноли зеленого чаю сприяють тривалішому життю тканин, що формують кровоносні судини, рогівку ока, суглобові хрящі і серцевий м`яз. Крім того, катехин ECGC є сильним антиоксидантом, і грає важливу роль в запобіганні раку і захворюванням органів серцево-судинної системи.

Японський дослідник доктор Суонг-Хіни Хіон (Suong-Hyn Hyon), професор Інституту медичних наук Кіотcкого університету (Institute for Frontier Medical Sciences in Kyoto), стверджує, що поліфенол зеленого чаю є могутнім антиоксидантомом, механізм дії якого на організм людини не був до кінця вивчений. Тому він з групою колег вирішив перевірити, який вплив надає це з`єднання на клітини крові - тромбоцити.

«Функції тромбоцитів були відновлені шляхом взаємодії молекул клітинної мембрани з ECGC, розчином якого вони омивалися в ході експерименту, - відзначив доктор Хион. - EGCG може привести до зупинки апоптозу тромбоцитів і понизити темпи загибелі кліток. Ці дані дають початок новому ефективному методу зберігання тромбомаси».

newsland.ru