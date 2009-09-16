Гаряча ванна може привести до безпліддя

Звичайна гігієнічна процедура може привести до безпліддя і захворювань нирок, стверджують учені.

Тим, хто любить полежати в гарячій ванні ( 40 градусів і вище), потрібно пам`ятати про деякі нюанси таких водних процедур. Висока температура не кращим чином діє на венозну систему - у страждаючих варикозом перегрів може спровокувати запалення вен і утворення тромбів.

Відомо, що часті гарячі ванни погіршують якість сперми і можуть зробити чоловіка безплідним. Проте і жінкам, плануючим вагітність, варто відмовитися від дуже гарячої води: висока температура заважає прикріпленню яйцеклітини до стінки матки.

Вважається, що гарячі ванни добре допомагають при циститі. Насправді в цьому випадку корисні лише теплі ( 37,5) ванни з додаванням лікарських трав - вищі температури приведуть до погіршення стану, пише тижневик «Події».

Гарячих ванн необхідно уникати не тільки гіпертонікам, але і гіпотонікам: для людей із зниженим тиском подібні купання можуть закінчитися непритомністю. Також гарячі ванни протипоказані хворим діабетом і атеросклерозом, літнім людям і дітям. Ще один мінус гарячих ванн - при частому їх застосуванні прискорюється процес старіння шкіри.

Фахівці радять обмежити час перебування в гарячій ванні до 5-10 хвилин і приймати її не частіше одного разу в тиждень. Для кращої переносимості гарячої ванни при зануренні температура води повинна бути близько 37... 38 градусів, а потім вона поступово підвищується за рахунок додавання гарячої води в той кінець ванни, де знаходяться ноги.

Теплу ванну можна приймати хоч щодня, але в ній краще знаходитися не більше 20 хвилин, інакше виникне занепад сил. Занурюватися у ванну необхідно по груди, залишаючи ділянку серця над водою, а сердечникам навіть теплу ванну краще приймати напівсидячи.

rosbalt.ru