Заморожені продукти корисніші свіжих

Учені запевняють, що свіжі продукти частенько втрачають харчову і смакову цінність в процесі постачання, а тому далеко не завжди вони виявляються кращими за своїх заморожених побратимів.

Дослідники з Шеффилдского університету Голлам вивчили харчові потреби дітей і поточні доступні варіанти ланчів.

Учені порівняли харчову цінність свіжих і заморожених продуктів. За підсумками дослідження експерти повідомили, що заморожена їжа краща для дітей, оскільки не тільки дешевша і доступніша, але і від неї менше відходів.

Провідний дослідник Шарлота Гарден з університетського Центру харчових інновацій сказала, що думка про безумовну користь свіжих продуктів в порівнянні із замороженими помилкова.

innovanews.ru