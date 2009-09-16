Заморожені продукти корисніші свіжих
09:42, 16 вересня 2009Країна
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Кращі для дітей
Учені запевняють, що свіжі продукти частенько втрачають харчову і смакову цінність в процесі постачання, а тому далеко не завжди вони виявляються кращими за своїх заморожених побратимів.
Дослідники з Шеффилдского університету Голлам вивчили харчові потреби дітей і поточні доступні варіанти ланчів.
Учені порівняли харчову цінність свіжих і заморожених продуктів. За підсумками дослідження експерти повідомили, що заморожена їжа краща для дітей, оскільки не тільки дешевша і доступніша, але і від неї менше відходів.
Провідний дослідник Шарлота Гарден з університетського Центру харчових інновацій сказала, що думка про безумовну користь свіжих продуктів в порівнянні із замороженими помилкова.
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