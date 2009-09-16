5 найголовніших чинників ризику

На п`ять основних чинників ризику для здоров`я — знижена маса тіла дітей, незахищений секс, вживання алкоголю, відсутність доступу до чистої води і каналізації, а також високий кров`яний тиск — припадає чверть всіх випадків смерті в світі, повідомляє центр новин ООН.

Про це мовиться в новій доповіді ВООЗ «Глобальні чинники ризику для здоров`я». У ній йдеться про глобальні і регіональні показники смертності і масштаби захворювань, пов`язаних з 24 чинниками ризику для здоров`я.

Ці чинники варіюються від ризиків з боку навколишнього середовища, таких як дія диму в результаті використання усередині приміщень твердих видів палива, до фізіологічних чинників, таких як високий кров`яний тиск.

likar.info