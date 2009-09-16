Під час операції на мозку пацієнт повинен розмовляти

11:07, 16 вересня 2009
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Контроль ділянок кори мозку

Для того, щоб при видаленні пухлини нейрохірургові не зачепити життєво важливі ділянки головного мозку, він будить хворого і розмовляє з ним.

AAA - ця абревіатура для більшості людей асоціюється з тонкими пальчиковыми батареями. Але у фахівців-нейрохірургів ці три букви позначають шифр методу, яким користуються при операціях по видаленню пухлин, - Asleep-Awoke-Asleep. Суть процесу в тому, що вся операція розбивається на три етапи. На першій стадії пацієнта занурюють в глибокий сон за допомогою наркозу, і хірург забезпечує доступ до головного мозку. Далі відбувається власне посічення пухлинних ділянок, на цьому етапі анестезіологи і будять хворого до того стану, при якому він вже здатний вести бесіди з операційною бригадою. Це робиться спеціально: пацієнт болю не відчуває, оскільки мозок не має больових рецепторів, зате нейрохірург дістає можливість контролювати важливість ділянок кори мозку, що оточують пухлину.

Якщо лікар сумнівається в доцільності посічення того або іншого відділу, він може прозондувати цю зону, одночасно розмовляючи з хворим. В тому випадку, якщо мова пацієнта сповільнюється або сплутується, лікар розуміє, що тканини, які він збирається видаляти, критично важливі для подальшої життєдіяльності хворого.

Дана методика активно застосовується і досліджується в багатьох країнах. Наприклад, в лікарні при Університете Лойола (Loyola University) в Чікаго працює група нейрохірургів, що спеціалізуються на онкологічних операціях по схемі AAA. Керівник центру професор Вікрам Прабху (Vikram Prabhu) стверджує, що багаторічні (тільки у Лойоле ці дослідження ведуться з 2004 року) дані говорять про безпеку і високу ефективність даного методу. Який, між іншим, дозволяє збирати лікарям практичну інформацію про функціональне значення різних ділянок кори головного мозку.

infox.ru

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