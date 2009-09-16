Диня позбавляє від стресу
11:09, 16 вересня 2009Країна
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Усуває відчуття втоми, дратівливість, проблеми зі сном
Дослідники з компанії Seppic знайшли новий спосіб боротьби із стресами - вони пропонують використовувати для цього диню. У дині міститься фермент супероксиддисмутаза, антиоксидантні властивості якого запобігають процесу пошкодження тканин тіла - так званому внутріклітинному окислювальному стресу, повідомляє ВВС.
В ході експерименту двом групам добровольців давали капсули з ферментом і капсули плацебо, наповнені крохмалем. Спочатку у всіх випробовуваних симптоми стресу і втоми майже не виявлялися. Проте у тих, хто пив "пустушки", ефект плацебо тривав лише сім днів, а у першої групи благотворна дія була помітнішою і тривалішою.
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