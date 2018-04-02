Імбир - дивовижні ліки

Імбир не так давно увірвався в наше життя через прилавки магазинів. Але імбир відомий як ліки і спеція дуже давно, ще в першому столітті нашої ери описували його зігріваючу дію, користь для травлення і навіть згадували його як протиотруту.

Як прянощі, імбир застосовується для приготування майже всіх страв, чаю і навіть уживається в чистому вигляді. Зазвичай у продажу можна знайти свіжий і сухий (мелений) імбир. Свіжий - найбільш ароматний, а сухий - гостріший. Щоб підготувати свіжий імбир до використання, з нього треба зішкрябати шкірку і натерти на тертці.

Гострий на смак, корінь імбиру належить до розряду гарячих спецій, що розпалюють вогонь травлення і поліпшують кровообіг. На смак імбир гострий і солодкий.

Такого поєднання смакових і лікарських якостей, як у імбиру, не знайти ні в якій іншій спеції, і навіть визнані лікарські рослини деколи поступаються імбиру пальмою першості. Як лікарський засіб імбир має довгий список властивостей.

- Імбир має вітрогонну, потогінну, болезаспокійливу, відхаркувальну, протиблювотну дію.

- Живить всі тканини. Новітні дослідження указують на виключно сприятливу дію імбиру на шлунок, травну і дихальну системи.

- Імбир робить їжу легкою і легко засвоюваною і надає їй злегка гоструватий, пряний смак.

- Його приймають для припинення проносу, усунення шкідливої дії тваринних отрут.

- Регулярне застосування імбиру в їжі в невеликих кількостях збільшує внутрішнє тепло, будить апетит і стимулюючи травлення, зігріває шлунок і кров. Тому-то особливо корисний імбир в холодну погоду і в холодному кліматі.

- Чай з імбиром - це прекрасний засіб від фізичної або розумової втоми, який допомагає подолати стресові ситуації і відновити сили після важкого дня.

- Ці унікальні прянощі знижують рівень холестерину.

- Дикий імбир (куркума) полегшує також захворювання суглобів.

- Шкірка імбиру має сечогінний ефект і стимулює виділення слини.

- Імбир допомагає знімати судоми при менструації.

- Імбир застосовують також при паралічі, жовтяниці, глистових захворюваннях.

- Імбир - прекрасний засіб від всіх шкірних і алергічних захворювань, у тому числі і бронхіальної астми.

- Імбир покращує мозковий кровообіг, зміцнює судини і покращує пам`ять, а також стимулює діяльність щитовидної залози.

- Імбир - прекрасний засіб від старіння. До того ж він підвищує статеве ваблення.

Рецепти народної медицини з імбиру - При заколисуванні в транспорті і при морській хворобі вельми корисно приймати 1-1,5 г імбиру (половина чайної ложки) в чаї або в мінеральній воді за півгодини до або під час подорожі. Вагітні жінки, до речі, також з успіхом можуть використовувати слабкий імбирний чай від цілком природної в їх положенні нудоти.

- Застудні захворювання чудово лікуються імбирним чаєм з лимоном і медом (при мокрому кашлі можна додати корицю або гвоздику).

- У разі шлункового розладу слід розвести півсклянки натурального білого йогурту половиною склянки кип`яченої води, додати по чверті чайної ложки імбиру і мускатного горіха.

- Позбавитися головного болю можна, якщо змішати половину чайної ложки імбиру з теплою водою до утворення пасти. Пасту накласти на чоло або до носових пазух - залежно від місця локалізації болю. Виникаюче при цьому відчуття паління для шкіри абсолютно нормально і не небезпечне.

- Щоб витягнути вміст фурункула, змішайте половину чайної ложки імбиру і таку ж кількість куркуми з водою до стану пасти, а потім нанесіть склад на фурункул.

- Проблему геморою можна вирішити, приймаючи чайну ложку соку алое з щіпкою імбиру двічі в день до зникнення симптомів.

- Імбирний компрес на спину знімає біль як мінімум не менш ефективно, ніж загальновідомі відповідні креми і гелі. Для приготування компресу узяти 2 чайних ложки порошку імбиру, чайну ложку куркуми, половину чайної ложки перцю чіли і змішати все це з теплою водою. Нагрівати, нанести на бавовняну тканину, покласти тканину на хворе місце і закріпити. І проти суглобових болів допомагає той же рецепт, проте в сполуці не з водою, а з гарячою рослинною олією (краще кунжутною або гірчичною).

- При м`язовій втомі і ломоті рекомендується імбирна ванна. 2-3 ст. ложки порошку кип`ятити в 1 л води протягом 10 хвилин, потім відвар вилити у ванну. Така ванна розслабляє і полегшує м`язові болі.

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