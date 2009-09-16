Новий засіб від зморшок

Німецькі учені розробили новий спосіб лікування зморшок, який може стати безпечною і ефективною альтернативою ботоксу і косметичній хірургії. Комбінація світлової терапії і лосьйону з екстракту зеленого чаю працює вдесятеро швидше, ніж аналогічні методи застосування світлодіодів проти зморшок, говорять дерматологи Університету Ульма.

Світлотерапія або фототерапія використовується для лікування шкірних ран і пошкоджень впродовж більш як 40 років. Але недавно лікарі визначили, що щоденне застосування могутніх світлодіодів, аналогічних тим, які використовуються у фарах автомобіля і комп`ютерах, дозволяє позбавлятися від зморшок на шкірі протягом всього декількох місяців. Проте дія інтенсивних джерел світла на дерму також спричиняє побічні ефекти у вигляді утворення високих рівнів активних форм кисню, потенційно ушкоджуючих клітини. В результаті наукових експериментів було зафіксовано, що у поєднанні з могутньою антиоксидантною дією екстракту з витяжки із зеленого чаю, робота світлодіодів не приносить шкірі шкоди.

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