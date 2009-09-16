Закінчилась акція “Захистимо Інгулець - збережемо здоров'я дітей”

15 вересня в Херсонській області в селі Дар’ївка Білозерського району Херсонської області фінішувала акція, організована за ініціативи голови облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА – похід на байдарках по річці Інгулець під гаслом: “Захистимо Інгулець - збережемо здоров`я дітей”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, заключний етап походу стартував в селі Нофотимофіївка Миколаївської області, яке розташоване на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, та проходив територією Білозерського району Херсонщини.

У заключному етапі походу взяло участь 37 байдарок, учасники походу представники обласної державної адміністрації, Білозерської районної державної адміністрації, спортсмени, молодь, представники громадських організацій подолали 18 кілометрів по річці Інгулець та провели зустрічі з представниками громад сіл Федорівка, Інгулець та Дар’ївка Білозерського району.

В заключному етапі акції, як було анонсовано раніше, взяв участь губернатор Херсонщини Б.СІЛЕНКОВ, який виступив перед жителями населених пунктів, розташованих по маршруту походу для обговорення мети і завдань акції, привернення уваги до екологічних проблем цієї водної артерії, закликав жителів цих сіл дбайливо ставитися до річки, проводити роботи з прибирання прибережної смуги та запевнив присутніх, що обласна влада здійснюватиме всі залежні від неї заходи з екологічного оздоровлення річки Інгулець.

За інформацією Головного управління МНС в області, під час проведення походу по Інгульцю з 7 по 15 вересня бійці МНС забезпечували безпеку проходження маршруту учасниками акції, частина з яких – аматори. А для проведення заключного етапу - забезпечили перевірку та очищення дна вздовж водного шляху регати.

*** Інгулець (Малий Інгул) - річка на півдні України, права притока Дніпра. Судноплавна протягом 109 км. Бере початок на Придніпровській височині біля селища Цибулеве на Кіровоградщині. Тече через Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області. Нижче селища Тарасівка Інгулець утворює лиман завширшки до 1 км і впадає у Дніпро декількома рукавами, за 40 км від Херсона.

Використовується для водопостачання Кривого Рогу, зрошення. Регулюється Карачунівським та Іскровським водосховищами.