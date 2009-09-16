Голкотерапевт використовував нестерильні голки

1262 клієнти голкотерапевта з французького міста Антіб (департамент Приморські Альпи) одержали повідомлення про необхідність пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію і гепатит, повідомляє AFP. Фахівець з акупунктури був запідозрений в багатократному використанні нестерильних одноразових голок.

“Ризик зараження ВІЛ-інфекцією або вірусами гепатиту B і С дуже незначний, проте він існує”, - повідомив пресу глава Департаменту по охороні здоров`я і соціальним питанням Приморських Альп Франсуа-Хавьер Лорр (Franзois-Xavier Lorre). За його словами, ряд потерпілих вже зв`язалися зі своїми лікуючими лікарями, проте про результати проведених досліджень поки нічого не відомо.

medportal.ru