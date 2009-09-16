США розпочали масовий випуск вакцини від грипу A/H1N1

У США розпочинається масовий випуск вакцини проти грипу A/H1N1.

Про це заявила міністр охорони здоров`я Кетлін СЕБЕЛІУС, передають «Вести.ру».

Право на виробництво препарату отримають чотири фармацевтичні компанії. За словами міністра, у найближчі місяці не виключена можливість мутації вірусу. У такому разі формулу вакцини доведеться доопрацювати.

Випуск необхідних обсягів препарату в США має завершитися до жовтня. Вакцинація проти вірусу А/H1N1 торкнеться приблизно трьохсот мільйонів американських громадян. Насамперед, це люди з підвищеним ризиком зараження залежно від виду діяльності або стану здоров`я.

Новий грип офіційно набув статус пандемії в червні. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров`я, кількість хворих може досягти 2 млрд. чоловік. Це приблизно третина населення земної кулі.