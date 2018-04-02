Стрес згубний для здоров'я

Стрес - це не хвороба, проте він призводить до виникнення і/або посилення багатьох захворювань. Проблеми зі здоров`ям починаються тільки тоді, коли слабшають захисні сили організму. Хто з нас не переживав випадків напруження у сім`ї, на роботі або удома? Стрес і напруження можуть послужити поштовхом до появи найрізноманітніших хвороб. На нас постійно тиснуть - на роботі, удома, становище у сфері безпеки і економіки, і навіть погода. Постійні удари призводять до втоми, песимізму, паніки, роздратування, вічного очікування вироку і відсутності задоволеності. Стан вічного тиску позбавляє нас задоволення від життя. Стрес руйнує здоров`я

Не можна уявити собі життя, що позбавлене хвилювань і напруження, проте постійна і сильна напруга, згідно безлічі проведених досліджень, згубно позначається на нашому здоров`ї. Стрес вражає усі системи організму і може виявлятися різними симптомами: з боку травної системи (закрепи, проноси, синдром роздратованого кишечника, виразка шлунку), з боку дихальної системи, алергією, втомою, труднощами концентрації, уваги і пам`яті, головним болем, безсонням, депресією і панікою тощо. Стрес ослаблює імунну систему і може привести до погіршення перебігу різних захворювань, таких як, наприклад, запальні захворювання, травна система, хвороби суглобів, високий тиск, хвороби серця і судин, діабет, рак.

Під час стресу в тілі виділяються гормони, які активізують роботу симпатичної нервової системи, що приводить до посиленого серцебиття, глибокого дихання, активного надходження крові у периферичні відділи організму - руки і ноги і зменшеному кровопостачанню внутрішніх органів. Такий стан дозволяє нам швидше втекти або битися, що було актуальне для виживання первісної людини. Але сьогодні в більшості випадків ми не можемо вирішити свої проблеми, тікаючи або атакуючи, і наше тіло одержує накази, які приводять до збою нормальної роботи всіх органів і систем.

Вдосконалення способу життя

Що ж ми можемо зробити, щоб зменшити вплив стресу і попередити розвиток спровокованих ним хвороб? Найефективнішими, як не дивно, виявляються найпростіші і всім відомі рекомендації, як, наприклад, фізична активність і правильне харчування. Харчування має бути більш поживним, але не жирним: фрукти, овочі, харчові волокна, менше червоного м`яса. Дуже добре вживати цілісні злаки (овес, гречку, пшоно, цілі зерна пшениці, кукурудзу), білки рослинного походження (бобові горіхи, мигдаль), насіння (гарбузові, соняшникові), олію, рибу. Здорове харчуваненя забезпечує добре самопочуття.

Рекомендації щодо зниження напруження

1. Зміцнення сімейних зв`язків. Численні дослідження показують, що сімейні люди мають краще здоров`я, ніж одинаки, у них нижчий ризик одержати важке захворювання, потрапити в аварію і навіть померти. Тому встановлюйте і бережіть сімейні зв`язки.

2. Підтримуйте дружні відносини. Зустрічі з друзями це не тільки задоволення, вони важливі для зміцнення нашого душевного здоров`я. Коли наші внутрішні ресурси виснажуються, друзі здатні понизити тиск і напругу, яку ми випробовуємо. Дружні контакти приносять відчуття задоволення, а моральна підтримка допомагає легше переносити повсякденні тяготи.

3. Духовність - важливий показник. В дні проблем і життєвих випробувань люди релігійні або ті, що займаються духовною практикою, черпають сили у властивому таким групам підході до труднощів, заснованому на виробленні терпіння, співчуття, надії і розуміння. Ці якості ослабляють дію стресу.

4. Турбота про домашніх тварин. У багатьох наукових роботах, присвячених проблемі стресу, підкреслюється, що господарі домашніх тварин, легше переживають стрес, оскільки вони спокійніші, задоволені життям.

5. Інтереси і хобі. Крайній ступінь напруження і заклопотаності, властивий періодам стресів, переноситься легше, якщо людина відволікається на своє улюблене заняття. Постійний ритуал дій розбиває напругу і реакції, що відбуваються в організмі, знаходять свій вихід.

6. Неформальний підхід. Іноді свіжий погляд на подію допомагає побачити непомічений раніше вихід, це ослаблює напруження.

7. Використання техніки медитації і заспокоєння. Люди, що застосовують таку техніку, можуть добиватися пониження кров`яного тиску, тим самим знижуючи ризик виникнення хвороб серця. Їх влада над стресом вища, погляд на події оптимістично. У всьому потрібно побачити хорошу сторону, слід завжди пам`ятати, що іноді в житті, як в школі, важкі уроки приводять до високих результатів.

8. Посміхайтеся! Учені з`ясували, що є зв`язок між лицьовими м`язами і ділянкою головного мозку, яка відповідає за вироблення нейрохімікатів. Схожі результати викликають обійми і поцілунки.

9. Хороший контакт з тими, що оточують. Чітко і однозначно виражена думка здатна значно понизити непорозуміння. Важливо також уміти слухати. Слід виражати особисту точку зору і піклуватися про те, щоб люди правильно вас розуміли.

10. Фізичні навантаження і припинення куріння. Фізична активність знижує напруження, зменшує паніку, а також пом`якшує депресію і підвищує низьку самооцінку. Припинення куріння протягом двох днів приводить до поліпшення функціонування легенів, а також інших органів і систем, до зниження ризику захворювання раком, хворобами серцево-судинної системи і т.д.

Кожний з нас переживає невдачі і падіння. Але важливо, щоб ці відчуття не мали владу над нашим життям і не привели до низької самооцінки. Це допоможе не тільки зберегти здоров`я, але і подолати тимчасові невдачі, і знову повернути собі радість життя.

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