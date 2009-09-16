В Україну йдуть заморозки

В Україні вже з 19 вересня очікується істотне похолодання.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зниження температури очікується у зв`язку з переміщенням на територію України холодної повітряної маси з півночі.

Зокрема, 19 вересня місцями у північних областях та в Карпатах, 20-21 вересня на більшій частині території країни, за винятком Закарпаття, Одещини, Миколаївщини, Херсонщини та Криму, на поверхні ґрунту (в Карпатах місцями і в повітрі) будуть заморозки 0-4°. Денна температура знизиться на 5-8°.

Між тим завтра, 17 вересня, в Україні ще утримається тепла погода, переважно без опадів. Короткочасний дощ очікується лише в північних, а вранці та вдень і в західних областях.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях місцями 6-9°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області завтра місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Температура вночі по області 10-15°, вдень 22-27°, у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.