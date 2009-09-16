У приміщеннях шкіл організувати медогляди учнів неможливо

Медичні огляди, які учні шкіл зобов`язані пройти на початку навчального року, організувати в приміщеннях шкіл неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на брифінгу в мерії перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона повідомила, що питання про організацію медоглядів школярів у навчальних закладах, як це було за часів Радянського Союзу, ставилося на громадських слуханнях у КМДА.

“За радянських часів була така система, коли на початку навчального року в усі школи приходили фахівці з районних поліклінік, протягом перших двох місяців (навчального року) обстежували дітей. Проводили загальне візуальне обстеження, а там, де потрібна була додаткова консультація, – діти з батьками запрошувалися в поліклініки. Зараз у нас такої можливості немає. Ви знаєте, що в школах практично немає медичних кабінетів і немає можливості провести такі обстеження на території шкіл”, - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Водночас вона погодилася, що зараз дітям і їхнім батькам через велику завантаженість лікарів у зв`язку з масовими медоглядами складно отримати необхідні довідки. І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що рішення про медогляди передбачало достатньо часу, але для них був визначений невдалий період – три літні місяці, коли дітей немає в місті, і вересень, який реально залишається батькам для того, щоб відвідати всіх лікарів.

“Враховуючи кількість школярів у Києві, а це 244 тис. за даними на громадських слуханнях, неможливо за місяць провести стільки якісних обстежень і видати довідки дітям. Тому ми сказали, що цей термін буде продовжено на місяць або на два”, - запевнила І.КІЛЬЧИЦЬКА.