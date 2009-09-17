Хворим на гемофілію потрібен окремий рядок у бюджеті

Державне фінансування для надання необхідної допомоги хворим на гемофілію має бути збільшене мінімум в 6 разів.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив директор Інституту патології крові та трансфузійної медицини АМНУ м. Львів, головний позаштатний гематолог МОЗ України Василь НОВАК.

За його словами, в Україні на обліку перебуває 2 тис. 531 хворий на гемофілію. Він зауважив, що в середньому на одного хворого припадає близько 5 тис. одиниць ліків. При цьому, наголосив В.НОВАК, за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я потрібно принаймні 30 тис. “Це є середня, мінімально рекомендована доза. Тому ми повинні говорити і констатувати те, що мінімум в 6 разів має бути збільшене фінансування для мінімального забезпечення ліками хворих на гемофілію”, - додав він.

В.НОВАК зауважив, що тільки за цих умов можна говорити про надання невідкладної допомоги, планової допомоги і профілактичного лікування. За його словами, цього року фінансування для забезпечення потреб гемофіліків становить трохи більше 38 млн. грн.

В свою чергу позаштатний дитячий гематолог МОЗ України Світлана ДОНСЬКА зауважила, що на сьогодні для вирішення проблем хворих на гемофілію необхідно вийти на принципові позиції для стандартизації хвороби, яке матиме не тільки медичне, але й соціальне значення. Вона зауважила, що саме затвердження такого стандарту дасть змогу чітко розуміти, в якому точно обсязі необхідне фінансування. “Тоді ми зможемо уникнути дуже великих проблем, оскільки ми лікуємо наслідки, а треба лікувати профілактично, починаючи з дитинства”, - сказала С.ДОНСЬКА.

Зі свого боку голова Правління Всеукраїнського громадського об’єднання інвалідів «Всеукраїнське товариство гемофілії» Олександр ШМІЛО наголосив, що порівняно з іншими країнами, рівень українських лікарів-гематологів досить високий. “Але всю картину псує відсутність препаратів. Хоч держава останнім часом і повернулася обличчям до проблеми і виділяються кошти, але їх недостатньо”, - сказав він. За словами О.ШМІЛА, на жаль, вітчизняні медичні препарати, що використовуються для боротьби з хворобою, низько ефективні і іноді несуть загрозу інфікування.

В свою чергу головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру Віктор ПАРАМОНОВ наголосив, що ліки, які є у розпорядженні медичних закладів, вводяться лише при наданні екстреної допомоги хворим гемофілією на 1-2 день загострення хвороби. “Держава повинна окремим рядком в бюджеті виділити кошти на 100-відсоткове забезпечення факторами згортання крові хворих, як би це дорого не коштувало”, - додав він.