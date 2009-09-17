Куріння вагітних жінок загрожує малюкам астмою
08:57, 17 вересня 2009Країна
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Ризик вищий у 6 разів
Куріння вагітних жінок приводить до важких захворювань новонароджених, перш за все на бронхіальну астму. Цей висновок міститься в доповіді турецьких медиків.
Дані багаторічних досліджень свідчать про те, що ризик появи на світ малюка з серйозним порушенням діяльності легенів підвищується в шість разів, якщо майбутня мати не кидала палити в такий відповідальний для неї період.
Підтвердженням такої тривожної тенденції стали ретельні спостереження лікарів в 1996-2008 рр. за приблизно 3500 новонародженими, яким був поставлений діагноз розвитку астми в післяпологовий період.
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