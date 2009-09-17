Чим шкідлива мікрохвильова піч?

Учені Америки з`ясували, що коли б не мікрохвильові печі, зростання захворюваності раком шлунку уникнути б не вдалося. Адже в пічці готують їжу, практично не використовуючи олії. Метод, застосовуваний для приготування їжі в мікрохвильовій печі, нагадує найкорисніший для шлунку – паровий.

А ось іспанські дослідники обурюються з приводу того, що, як вони з`ясували, капуста брокколі, приготована за допомогою пічки, позбавляється до 98% вітамінів, що містяться в ній, і мікроелементів.

Перший досвід, в ході якого учені хотіли з`ясувати, як впливає їжа, приготована в мікрохвильовій печі, на організм людини, проходив ще в 1989 році під керівництвом швейцарського біолога Хертеля і професора Бернарда Бланка.

Оскільки у фінансуванні дослідження держава їм відмовила, то учені вимушені були вести спостереження тільки за одним учасником досліду, який спочатку харчувався їжею, приготованою на плиті, а потім – їжею, приготованою в мікрохвильовій печі.

Дослідники виявили, що після їжі з печі, в крові учасника досліду різко зростала кількість лейкоцитів, починався процес подібний до виникнення раку крові. Причиною цього захворювання могло бути саме вживання їжі, приготованої в печі, стверджували учені. Але результатам їх дослідження ніхто не надав значення.

ВООЗ на початку цього року встановила: випромінювання мікрохвильової печі не приносять ніякої шкоди ні їжі, ні здоров`ю людини. Є тільки одне протипоказання – людям з імплантованими кардіостимуляторами краще відмовитися від застосування пічки, оскільки серцеві стимулятори негативно реагують на потоки мікрохвиль.

argonet.ru