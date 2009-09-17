Частий душ ослаблює імунітет

Наукові дослідження, проведені в США, свідчать, що частий душ призводить до ослаблення імунної системи людини.

Відповідно до результатів дослідження, проведеного в університеті Колорадо, третина насадок на душ містить величезну кількість хвороботворних бактерій.

Під час роботи душу, бактерії потрапляють у повітря й повітряно-краплинним шляхом проникають в організм людини.

Особливо небезпечні вони для людей похилого віку.

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