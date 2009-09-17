Діти без батька раніше починають статеве життя

Діти, що ростуть без батьків, набувають першого сексуального досвіду раніше своїх однолітків. Учені схильні пояснювати цей факт генетичною схильністю. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Професор психології університету Орегона Джейн Мендл в своєму дослідженні в журналі Child Development стверджує, що ранній початок життя дітей з неповних сімей і виникнення таких сімей - не наслідок і причина, а генетично обумовлені явища.

"Генетичні чинники, що впливають на те, коли діти починають статеве життя, також позначаються на ймовірності появи сімей, в яких немає батька", - говорить Мендл.

В рамках дослідження виявилось, що 63,2% дітей, що живуть без батька, вже живуть статевим життям. Ця цифра падає до 52,5% у дітей, в житті яких батько присутній хоч би епізодично.

Серед підлітків з повних сімей почали статеве життя лише 21% опитаних.

Діти, що живуть без батька, в середньому вперше займаються сексом в 15,5 років.

Відзначимо, згідно соцопитуванню, проведеному в Україні 2008 року Інститутом соціальних досліджень, 40% хлопців і 50% дівчат мали перший сексуальний досвід в 15 років, а 33% хлопців і 43% дівчат - в 11-14 років.

bbc.co.uk