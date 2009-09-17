Діти без батька раніше починають статеве життя
Генетична схильність?
Діти, що ростуть без батьків, набувають першого сексуального досвіду раніше своїх однолітків. Учені схильні пояснювати цей факт генетичною схильністю. Про це повідомляє Бі-бі-сі.
Професор психології університету Орегона Джейн Мендл в своєму дослідженні в журналі Child Development стверджує, що ранній початок життя дітей з неповних сімей і виникнення таких сімей - не наслідок і причина, а генетично обумовлені явища.
"Генетичні чинники, що впливають на те, коли діти починають статеве життя, також позначаються на ймовірності появи сімей, в яких немає батька", - говорить Мендл.
В рамках дослідження виявилось, що 63,2% дітей, що живуть без батька, вже живуть статевим життям. Ця цифра падає до 52,5% у дітей, в житті яких батько присутній хоч би епізодично.
Серед підлітків з повних сімей почали статеве життя лише 21% опитаних.
Діти, що живуть без батька, в середньому вперше займаються сексом в 15,5 років.
Відзначимо, згідно соцопитуванню, проведеному в Україні 2008 року Інститутом соціальних досліджень, 40% хлопців і 50% дівчат мали перший сексуальний досвід в 15 років, а 33% хлопців і 43% дівчат - в 11-14 років.