5 головних правил проти зморшок

На жаль, учені ще не створили засіб, який допоміг би нам вічно залишатися молодими. Але уникнути появи зморшок на обличчі все-таки можна. Як? Учені розкрили секрети.

Існують 2 основні причини появи зморшок:

- генетичний чинник

- зовнішні чинники.

З генетичною схильністю справитися складніше, але із зовнішніми чинниками, до яких відносяться навколишнє середовище, make-up, шкідливі звички, боротися можна.

Отже, щоб запобігти появі зморшок на обличчі, необхідно:

- уникати попадання прямих сонячних променів на шкіру і користуватися сонцезахисним кремом

- щодня правильно доглядати за шкірою обличчя (очищувати, зволожувати)

- кинути палити і вживати алкоголь

- пити більше чистої води

- скоротити вживання кофеїновмісних напоїв.

Також косметологи радять починати користуватися кремом проти зморшок ще до їх появи, а точніше - у віці до 30 років. Креми anti-age забезпечують шкіру необхідним рівнем колагену і запобігають появі зморшок на обличчі.

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