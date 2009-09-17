5 головних правил проти зморшок
Учені розкрили секрети
На жаль, учені ще не створили засіб, який допоміг би нам вічно залишатися молодими. Але уникнути появи зморшок на обличчі все-таки можна. Як? Учені розкрили секрети.
Існують 2 основні причини появи зморшок:
- генетичний чинник
- зовнішні чинники.
З генетичною схильністю справитися складніше, але із зовнішніми чинниками, до яких відносяться навколишнє середовище, make-up, шкідливі звички, боротися можна.
Отже, щоб запобігти появі зморшок на обличчі, необхідно:
- уникати попадання прямих сонячних променів на шкіру і користуватися сонцезахисним кремом
- щодня правильно доглядати за шкірою обличчя (очищувати, зволожувати)
- кинути палити і вживати алкоголь
- пити більше чистої води
- скоротити вживання кофеїновмісних напоїв.
Також косметологи радять починати користуватися кремом проти зморшок ще до їх появи, а точніше - у віці до 30 років. Креми anti-age забезпечують шкіру необхідним рівнем колагену і запобігають появі зморшок на обличчі.