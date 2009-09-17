Хто захистить від психологів-шарлатанів?

У Москві буде створений реєстр організацій, що надають психологічну допомогу, повідомляє "Інтерфакс". Законопроект "Про психологічну допомогу населенню в Москві" був прийнятий на засіданні столичної міської думи.

Голова московського департаменту сімейної і молодіжної політики Людмила Гусєва вважає, що цей закон дозволить захистити москвичів від неякісної психологічної допомоги.

Крім того, законопроект передбачає створення реєстру осіб і організацій, що займаються наданням психологічної допомоги населенню. У відповідності з новим законом, включені в реєстр психологи будуть зобов`язані надавати психологічну допомогу за стандартами, затверджуваним урядом Москви.

Депутат Мосгордуми Тетяна Портнова запропонувала ввести добровільну сертифікацію психологів. На її думку, такий захід допоможе відокремити професіоналів від шарлатанів, парапсихологів і ворожок, і забезпечить москвичам якісну психологічну допомогу.

За словами депутата Михайла Москвіна-Тарханова, прийнятий закон "допоможе зняти маскування під психологічну допомогу з організацій типу Церкви об`єднання Муна і саєнтологів.

За даними Людмили Гусєвої, в Москві наданням психологічної допомоги займається близько 300 організацій, більше половини з яких стягує плату за свої послуги. Крім того, в столиці працює близько 10 тисяч практикуючих психологів.

medportal.ru