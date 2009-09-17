У Кременчуці масове отруєння учнів гімназії
10:58, 17 вересня 2009Країна
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Їли гречку і сосиски
Вчора після 17.00 до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано 20 учнів школи-гімназії № 6.
Як передає кореспондент УНІАН, у них харчове отруєння. За попередньою інформацією, діти поїли у шкільній їдальні гречану кашу і сосиску, після чого відчули себе погано.
Станом на 7-му годину 17 вересня на лікуванні перебуває 20 дітей 6-13 років. Стан здоров`я постраждалих середньої тяжкості. Остаточний діагноз буде встановлено сьогодні до 12.00.
О 14.00 в міськвиконкомі відбудеться засідання надзвичайної протиепідемічної комісії. Мер Кременчука Микола ГЛУХОВ вже заявив, що лікарні буде виділено додаткові кошти на закупівлю медикаментів для лікування дітей.
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