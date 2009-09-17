Що в крабових паличках

Склад паличок при всій різноманітності їх виробників приблизно однаковий: основний компонент – рибний фарш сурімі, вода питна очищена, крохмаль, олія рослинна дезодорована, яєчний і рослинний білок, сіль, цукор, різні харчові добавки (натуральні або ідентичні їм) під тризначними індексами. Всі вони також перераховуються на етикетці: загусники, ароматизатори, фарбники, підсилювачі смаку.

А ось тепер можна розглянути деякі з цих інгредієнтів детальніше. Вищезгадане м`ясо сурімі виробники крабових паличок визначають як м`ясо білих риб. Хоча якщо копнути глибше, можна дізнатися, що даним терміном також позначаються відходи рибного промислу - дрібні, пошкоджені і інші рибки.

Що стосується наявності шкідливих хімічних добавок в крабових паличках, то із цього приводу можна твердо заявити: дані речовини входять до складу цього продукту (хоча їх кількість все ж таки залежить від сумлінності виробника). Так, купивши в найближчому магазині упаковку паличок, в її складі я виявила шкідливі препарати: стабілізатор Е450, фарбники і сильні алергени Е120, Е160, а також Е171, які у нас, на відміну від країн Заходу, дозволені.

Звичайно, в невеликій кількості істотної шкоди здоров`ю дані добавки навряд чи нанесуть, але при постійному використанні даний аргумент можна поставити під сумнів. Особливо якщо враховувати, що весь наш споживчий ринок вже перенасичений продуктами, що включають в свій склад хімічні добавки.

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