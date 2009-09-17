Скільки алкоголю не зашкодить вашому здоров'ю

Існує безпечна доза спиртного: 30 г на добу в перерахунку на чистий алкоголь. Конкретніше - 60 г горілки, або 240 г сухого вина, або 0,72 л пива. Відомо, що помірні дози спиртного навіть корисні для судин.

Холестерин в таких судинах не затримується, і, відповідно, ризик серцевих захворювань знижується.

Потрапляючи в організм, алкоголь розкладається ферментом, який називається алкогольдегідрогеназа. Цей фермент міститься у печінці, ось тільки кількість його у різних людей різна. Так, у північних народів його практично немає, небагато цього ферменту і у східних народів. Коли кількості спиртного для сп’яніння треба щоразу більше - це має насторожувати.

Фермент алкогольдегідрогенази у жінок удвічі менш активний, ніж у чоловіків. Тому жінки чутливіші до дії вина і міцних напоїв.

При вживанні напоїв, що містять 5 градусів алкоголю, різниці в процесах обміну речовин між чоловіками і жінками не спостерігалося. Організм жінки реагує на пиво так само, як і організм чоловіка. А ось вино і міцні напої впливають на жінок удвічі сильніше. Отже безпечна доза таких напоїв для представниць слабкої статі повинна бути в два рази знижена: 30 г горілки, 120 г вина, 0,36 л пива.

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