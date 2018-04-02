Кому необхідно проходити комплексне обстеження зору?

Людям з хорошим зором

Навіть якщо у Вас стовідсотковий зір, необхідно проходити профілактичне обстеження не рідше 1 разу на рік. Досвідчений офтальмолог проведе всебічну діагностику, виявить ймовірну патологію очей на початковій стадії, щоб запобігти подальшому розвитку захворювання.

Всім, у кого погіршується зір

У цьому випадку недостатньо уточнити кількість діоптрій для підбору окулярів, оскільки існують захворювання, симптоми яких схожі на короткозорість, далекозорість і астигматизм. Потрібно з`ясувати, у чому саме криється причина погіршення зору. Відповісти на це запитання можна тільки після комплексного обстеження.

Тим, хто носить контактні лінзи

Для нашого ока лінза є чужорідним тілом, тому у ряді випадків може викликати розвиток запального процесу. Неправильна обробка і зберігання, перевищення термінів носіння, спання у контактних лінзах, не призначених для цього, призводить до вростання судин у рогівку.

Усім жінкам, які планують завагітніти

Особливу увагу своєму зору потрібно приділити тим, у кого є короткозорість або дистрофія сітківки, і регулярно проходити обстеження під час вагітності. Лікар-офтальмолог визначить, чи потрібно провести зміцнення сітківки за допомогою бар`єрної лазерної коагуляції. Така процедура значно знижує ризик виникнення проблем із зором.

Кожній людині після 40 років

У цьому віці значно зростає ризик щодо виникнення очних хвороб (катаракти, глаукоми і ін.). А при таких захворюваннях, як цукровий діабет і гіпертонія, регулярні обстеження зору просто необхідні.

Як потрібно проходити комплексне обстеження зору? · При обстеженні лікар повинен орієнтуватися не тільки на скарги пацієнта або на необхідність зробити ту або ту операцію. Будь-якій лікувальній або профілактичній програмам і підбору методів корекції зору обов`язково передує повна діагностика.

· Багато параметрів ока необхідно вимірювати з мікронною точністю. Це дозволяє зробити комп`ютеризоване устаткування клініки. Ви будете упевнені, що вам поставили точний діагноз.

· Сучасні прилади дозволяють не тільки розібратися ви почали гірше бачити, але і розпізнати захворювання на початкових стадіях розвитку, тоді, коли ви ще не відчули жодних змін.

· Устаткування останнього покоління дозволяє виміряти більшість необхідних параметрів, не торкаючись поверхні ока (виключає імовірність попадання інфекції та скорочує тривалість самої процедури обстеження).

· Спеціальний діагностичний комплекс дозволяє проводити обстеження зору дітей, зокрема і за допомогою ігрових програм.

Сучасна офтальмологічна техніка дозволяє діагностувати як аномалії рефракції ока (короткозорість, далекозорість, астигматизм), захворювання заломлюючих середовищ ока (помутніння рогівки і кришталика), так і захворювання рецепторного апарату, що виникають при глаукомі, діабеті, дистрофії сітківки. Діагностичне устаткування останнього покоління дозволяє виміряти більшість необхідних параметрів ока абсолютно безболісно, не торкаючись поверхні ока. Це значно знижує ризик будь-яких запалень ока і скорочує час самої процедури обстеження.

· Авторефкератометр визначає ступінь рефракції ока (короткозорість, далекозорість, астигматизм - порушення рефракції), вимірює радіус кривизни рогівки, діаметр зіниць (це необхідно для виявлення зони лазерної дії при ексімер-лазерній корекції), відстань між зіницями ока.

· Комп`ютерний роговичний топограф дозволяє протягом кількох секунд відсканувати всю поверхню рогівки. На екрані приладу лікар бачить її тривимірне зображення. Інформація про стан рогівки необхідна для проведення лазерної корекції короткозорості, далекозорості, астигматизму і розрахунку параметрів штучного кришталика (при операції з приводу катаракти). Топограф виявляє перші ознаки захворювань рогівки.

· Проводити діагностику при непрозорих середовищах (наприклад, при катаракті, коли кришталик втрачає прозорість) дає можливість А-В-скан. Ультразвукове дослідження дозволяє виявити порушення навіть в тих випадках, коли їх не може бачити лікар-офтальмолог.

· Для вимірювання внутрішньоочного тиску використовується сучасний безконтактний тонометр. Він миттєво вимірює внутрішньоочний тиск за допомогою направленого струменя повітря. Такий тонометр не торкається поверхні ока, як це відбувається при традиційному способі вимірювання.

· Фундус - камера дозволяє з високою точністю проводити діагностику стану судин сітківки і всього очного дна, а також здійснює якісну автоматичну зйомку (окремі знімки або відеосерія).

· «ІОЛ-майстер» - прилад нового покоління. Він одночасно вимірює довжину ока, кривизну рогівки, глибину передньої камери. Одна з основних функцій приладу - розрахунок параметрів штучного кришталика. «ІОЛ-майстер» може здійснити з високою точністю підбір штучного кришталика всього за 1 хвилину! Такий кришталик застосовується при операціях з приводу катаракти і при корекції високих ступенів короткозорості і далекозорості. «ІОЛ-майстер» також використовують для обстеження дітей при короткозорості.

Завдяки прогресу у світовій офтальмології багато проблем із зором успішно вирішуються. Головне – вчасно звернутися до лікаря. Вчасно – це обстеження не рідше 1 разу на рік, якщо Вас нічого не турбує, і негайно у разі найменших проблем з очима.

Підготувала Віра Онопко.