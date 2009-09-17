Україна на межі міжнародного фармацевтичного скандалу

Днями проти німецької компанії «Берлін-Хемі АГ» була розпочата справжня інформаційна війна.

Виробник, чия репутація і ім`я вже давно зарекомендували себе в багатьох країнах Європи і світу, раптом дізнався, що його препарат «МЕЗИМ®ФОРТЕ» неефективний. Таку заяву зробив президент Об`єднання організацій працедавців медичної і мікробіологічної промисловості України Валерій Печаєв.

Його заява грунтується на нібито проведеному дослідженні, яке «довело», що препарат не приносить потрібного результату. При цьому спікер не вважав за потрібне прокоментувати, чому продажі препарату в нашій країні не просто не падають, а ще і ростуть. Тож, на думку Печаєва, наші люди не можуть відрізнити «допомогло» від «не допомогло». Якщо говорити мовою цифр, то за 2008 рік було продано близько дванадцяти мільйонів пачок «МЕЗИМ®ФОРТЕ». Тобто «глибоко помиляється» кожен четвертий житель України.

Сама компанія «Берлін-Хемі АГ» називає всі звинувачення винятковим безглуздям. Препарат «МЕЗИМ®ФОРТЕ» пройшов всі необхідні клінічні дослідження в європейських країнах і перед випуском на український ринок також пройшов скрупульозне тестування і аналіз. Все це підтверджено Міністерством охорони здоров`я України. Більш того, судячи по рівню продажів і кількості рекомендацій з боку далеких від комерції лікарів, препарат працює.

Так чому ж стала можливою поява подібної новини?

Препарат «МЕЗИМ®ФОРТЕ» на даний момент у своїй групі є лідером.

У нього є тільки один недолік – він є продуктом іноземної компанії, яка не представлена в українському уряді. Зате у владних кабінетах є люди, які володіють фармакологічними підприємствами і яким дуже вже заважають подібні конкуренти. Те, що всі ці заяви не є «турботою про націю», видно неозброєним поглядом. Тим паче, що «головні гравці» вже помалу починають виявляти себе. За вельми дивним збігом обставин «захисник нації» від згубного впливу Заходу пан Печаєв є власником групи підприємств «Лекхім», які виробляють не тільки аналог МЕЗИМА - Панкреазім, але цілий ряд інших не менш популярних серед українців аналогів імпортних препаратів. Судячи з усього, їхня компрометація теж не за горами. Просто черга ще не підійшла.

До заяв Об`єднання організацій працедавців медичної і мікробіологічної промисловості України приєднався народний депутат України Віктор Корж: «Я вважаю, що ми сьогодні є свідками резонансної події. Це ЧП державного масштабу. Дванадцять мільйонів наших співгромадян обдурено, вони не одержали ефекту від придбаного препарату. Я вважаю, що необхідно негайно припинити рекламу цього препарату, треба розглянути питання про його сертифікацію і припинити реалізацію по всій країні. Я їду на засідання Комітету, я упевнений, що ми ухвалимо рішення про звернення до прем`єр-міністра України, міністра охорони здоров`я України. Я вважаю, що від імені держави Україна необхідно пред`явити позов виробникам цього препарату».

Коментарі до таких реплік зайві. Адже всім і так зрозуміло, що запалені і жадібні уми наших політиків інтереси держави завжди зводять до власних, а ось народ розбурхують маячними передвиборними обіцянками. І, як правило, така «турбота» з`являється напередодні чергових виборів.

censor.net.ua