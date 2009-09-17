Кременчук: зростає кількість госпіталізованих гімназистів

У Кременчуці Полтавської області зростає кількість дітей, яких госпіталізують з підозрою на отруєння в шкільній їдальні. Їх вже 23.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний лікар дитячої лікарні Юрій ПОПЕНКО.

«Сьогодні вранці до нас доставили ще трьох дітей з такими самими симптомами, що й у решти. Вчора в лікарні були фахівці з області. Всі схиляються до цього діагнозу (харчове отруєння – УНІАН). Причини і ланцюжок отруєння має встановити санстанція. Перевірятимуть і школу, і піцерію, що розташована поряд зі школою, і куди діти бігають за випічкою», - сказав Ю.ПОПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня після 17.00 до дитячої лікарні Кременчука Полтавської області було госпіталізовано 20 учнів 6-13 років школи-гімназії №6. За попередньою інформацією, діти їли у шкільній їдальні гречану кашу і сосиски, після чого стали погано почуватися.

Стан здоров`я постраждалих середньої тяжкості. О 14.00 у міськвиконкомі відбудеться засідання надзвичайної протиепідемічної комісії. Мер Кременчука Микола ГЛУХОВ вже заявив, що лікарні виділено з резервного фонду міського бюджету 35 тис. грн. на закупівлю медикаментів для лікування дітей.