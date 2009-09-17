Якою буде погода завтра?

У п’ятницю, 18 вересня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність, вночі очікуються короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у західних та північних, а вдень у східних, центральних областях та в карпатському регіоні йтиме невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території - без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень - 17-22°; у південній частині та на Закарпатті вночі - 12-17°, вдень - 23-27°; в Карпатах вночі - 4-9° тепла, вдень - 11-16°.

У Київській області мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 22-27°.

У Києві вночі пройде невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 18-20°.

17 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 20-22°, в Дніпрі біля Києва - 20°.