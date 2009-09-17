У Президентському полку - карантин для 153 військовослужбовців

Командування Першого окремого полку Президента України, який дислокується у Києві, вживає усіх заходів з метою запобігання масового отруєння військовослужбовців.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру командування Сухопутних військ Сергій АЗИРКІН, у вівторок та середу 15 військовослужбовців строкової служби Президентського полку поскаржилися на погіршення самопочуття у зв’язку із розладом шлунка.

За словами С.АЗИРКІНА, командування цієї військової частини з метою запобігання масового отруєння військовослужбовців ухвалило рішення ізолювати 153 військовослужбовців, які контактувати із тими, хто відчув погіршення самопочуття.

Наразі усі вони перебувають на карантині і знаходяться у розташуванні свого підрозділу; жодного військовослужбовця не було госпіталізовано через незначні прояви поганого самопочуття.

Як наголосили у прес-центрі командування Сухопутних військ, у полку проводиться комплекс санітарно-профілактичних заходів. Зокрема, здійснюється медичне спостереження за військовослужбовцями, які перебувають на карантині, проведено бактеріологічне обстеження військовослужбовців, персоналу солдатської їдальні, приміщень закладу харчування та води.

Попередні результати взятих проб будуть відомі не пізніше 21-22 вересня, і лише тоді можна буде робити висновки про причини розладу шлунку у 15 військовослужбовців, зазначив С.АЗИРКІН.

Водночас він також повідомив, що рішення про скасування карантину для 153 військовослужбовців буде ухвалено командуванням полку вже найближчим часом.