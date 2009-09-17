Вода з бюветів небезпечна для здоров'я

Відсутність єдиної експлуатаційної служби столичних бюветів і масові їхні відключення негативне впливаю на якість води в них.

Про це заявив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Києві Олександр Прогнімак.

Він відзначив, що контроль за якістю води в бюветах знаходиться в компетенції державної санітарно-епідеміологічної служби Києва. Фахівці цього відомства щорічно досліджують більше 4 тисяч проб питної води з бюветів за санітарно-хімічнимиі бактеріологічними показниками.

"Відхилення від нормативів відзначаються за хімічними показниками лише в 1,2% випадків, по бактеріологічним - до 2,5% випадків. Бюветні комплекси з артезіанською водою - важливе джерело водопостачання для столиці, але, на жаль, місто ризикує його втратити", - сказав Прогнімак.

Причиною цього він назвав відсутність єдиної служби, яка б відповідала за експлуатацію бюветів, підготовку і якість питної води.

Також якість води в бюветам, за словами Прогнімак, погіршується і через їхні масові відключення.

Зокрема, на сьогоднішній день, за інформацією Державної санітарно-епідеміологічної служби Києва, експлуатація бюветних комплексів припинена вже в 6 районах міста: у Дарницькому (21 бювет), Деснянському (26), Оболонському (22), Подільському (19), Святошинському (23) і Шевченківському (21).

"Застійні явища в непрацюючих артезіанських свердловинах можуть стати джерелом забруднення води, що загрожує найсильнішим екологічним ударом і погіршенням епідеміологічної ситуації. За таких умов, як стверджують фахівці санслужби, безпеку води з бюветів не можна буде гарантувати", - додав еколог.

kiev.pravda.com.ua