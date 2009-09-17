Хочуть заборонити пити пиво в громадських місцях?

В БЮТ хочуть заборонити пити в громадських місцях не лише міцні алкогольні напої, а й пиво.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України(щодо забезпечення здорового способу життя)” зареєстрований у ВР народним депутатом від фракції БЮТ Валерієм ПИСАРЕНКОМ.

За словами народного депутата, документ вводить відповідальність за розпивання пива і слабоалкогольних напоїв у заборонених місцях та на виробництві, а також за порушення правил торгівлі пивом та слабоалкогольними напоями . «У своєму законопроекті я пропоную заборонити продавати та вживати пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у громадському транспорті, у залах чекання пасажирів на залізничних, авто - і аеровокзалах; у ліфтах жилих будинків, у закладах охорони здоров`я, школах, вищих навчальних закладах, у спортивних спорудах та в інших громадських місцях, за винятком місць торгівлі і громадського харчування, в яких дозволений продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Проектом передбачається, що розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у місцях, де це заборонено законом (крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж алкогольних напоїв на розлив дозволений відповідно до законодавства) або поява в цих місцях у стані сп’яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль, тягне за собою попередження або накладення штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Після повторного порушення протягом року штраф збільшить до семи - десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або заміниться громадськими роботами на строк від тридцяти до сорока годин.

З метою забезпечення здоров’я нації і зокрема здоров’я молоді, В.ПИСАРЕНКО вважає за необхідне зобов’язати про давати пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої лише після пред’явлення документу, який засвідчує, що покупцю вже є 18 років.

За словами депутата, його законопроект спрямований і на боротьбу з пияцтвом. Для цього він пропонує накладати штраф від трьох до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на тих, хто розпиває пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебуває на роботі у стані сп’яніння. А ті майстри, начальники дільниць, змін, цехів та інші керівники, які беруть участь у п’янці на виробництві з підлеглими їм працівниками або не відстороняють від роботи осіб, які перебувають у стані сп’яніння будуть вимушені заплатити від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.