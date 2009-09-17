Грип А/Н1N1 підтвердився у красноярських школярів

Лабораторна експертиза підтвердила наявність вірусу грипу А/Н1N1 у трьох красноярських школярів, що захворіли у серпні після відпочинку в Болгарії. Про це повідомила РІА “Новости” прес-секретар крайового управління Росспоживнагляду Наталія КРАСНОПЄЄВА.

"Отримані з новосибірської лабораторії аналізи підтвердили наявність у трьох дітей саме грипу А/Н1N1. У четвертого школяра діагноз не підтвердився", - сказала Н.КРАСНОПЄЄВА.

За її словами, зараз діти здорові і відвідують школу.

"Хотілося б закликати батьків, чиї діти повертаються з відпочинку з-за кордону, з країн, де пандемія грипу, постежити за станом дитину. По можливості виключити на кілька днів близький контакт з друзями і однокласниками і привести дитину на огляд до лікаря. Дотримувати всі заходи профілактики. Насамперед, частіше мийте руки", - сказала співбесідниця агентства.

Чотирьох школярів у трьох районах Красноярського краю було госпіталізовано наприкінці серпня з підозрою на грип А/Н1N1. Всі вони з ознаками захворювання повернулися з Болгарії, де відпочивали у складі організованих груп. Усього у двох групах було 40 дітей шкільного віку.

Міністр охорони здоров`я краю Вадим ЯНІН раніше повідомляв, що всі діти перебувають у задовільному стані, і нових випадків захворювання в краю немає.