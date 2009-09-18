Назвали марку найшкідливішої мобілки

Некомерційна організація EWG (Екологічна робоча група) проаналізувала випромінювання 1268 моделей стільникових телефонів. Результати виявилися не втішні.

Згідно зі стандартами Федеральної комісії із зв`язку США (FCC), для визначення стандарту випромінювання мобільних телефонів використовується величина під назвою питома коефіцієнт поглинання (SAR), яка вимірюється у ВАТ на кілограм (Вт / кг).

Так, до числа найбільш шкідливих для здоров`я некомерційні екологи віднесли новий iPhone. Згідно з отриманими даними, значення електромагнітного випромінювання, яке випускає iPhone 3G, становить 1.39 Вт / кг (Ват на кілограм). У iPhone 3GS дане значення трохи менше - 1.19 Вт / кг. А найбільш безпечним телефоном виявився Samsung Impression, випромінювання якого становить 0.35 Вт / кг.

Якщо вірити тим же дослідникам, то при такому випромінюванні користуватися айфоном можна не більше 10 років, без шкоди для здоров`я. А надалі з`явиться ризик розвитку пухлини головного мозку.

EWG також заявила про те, що американські стандарти, які використовуються у виробництві мобільних телефонів, не дозволяють сподіватися на безпеку їх використання, особливо для дітей.

Співробітники групи EWG створили базу даних властивостей телефонів і смартфонів, в якій, серед інших характеристик, вказаний рівень випромінювання кожного пристрою.

Одна з головних небезпек, вважають дослідники, полягає в тому, що телефон знаходиться в тісному контакті з тілом людини. Інші побутові прилади, наприклад, мікрохвильові печі, теж випромінюють електромагнітні хвилі. Однак між ними та мобільними телефонами є істотна різниця: ви ж не кладете голову всередину мікрохвильової печі.

Відповідно до рекомендацій FCC, граничний рівень SAR для всіх частин тіла (включаючи голову) повинен складати 1,6 Вт / кг, для рук, зап`ястя і ніг - до 4 Вт / кг. У цілому, чим менше рівень SAR, тим більш безпечним є телефон.

Фахівці EWG вважають, що нинішні стандарти FCC дозволяють телефони з рівнем випромінювання в кілька разів більше припустимого. Показник у 1,6 Вт / кг - це всього в 2,5 рази нижче того рівня випромінювання (4 Вт / кг), яке викликало поведінкові зміни у тварин. "Мозок і так отримує дуже сильне випромінювання від телефону, і для нього повинен бути передбачений більш високий рівень захисту", - вважають представники EWG.