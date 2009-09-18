Увімкнений телевізор гальмує розвиток дитини

Співробітники Університету Массачусетсу (США) прийшли до висновку, що увімкнений телевізор заважає членам сім`ї спілкуватися, навіть якщо ніхто з них не дивиться на екран. Батьки менше уваги приділяють дітям, менше розмовляють між собою і з нащадком. Як наслідок, індивідуальний і інтелектуальний розвиток дитини порушується, повідомляє видання The Telegraph.

Учені вирішили провести експеримент, щоб з`ясувати, як поведінка батьків і дітей міняється під впливом ТБ. П`ятдесят дітей у віці від року до трьох років знаходилися в ігровій кімнаті з одним з батьків протягом години. Протягом перших 30 хвилин телевізор не працював, а в другі півгодини батькам дозволялося включити ТБ і вибрати яку-небудь передачу дорослих, наприклад комедію або розважальне шоу.

Коли телевізор працював, якість і тривалість взаємодії між батьками і дітьми помітно скорочувалися. Тата і мами витрачали на бесіди з дитиною на 20% менше часу, були менш активні, менш уважні і рідше відповідали на дитячі запитання.

В ході попередніх досліджень було встановлено, що проглядання телепрограм і відео викликає затримки в мовному розвитку і зменшує кількість часу, який діти присвячують самостійним іграм.

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