Чим небезпечні кімнатні рослини?

Доведено, що багато поширених кімнатних рослин в закритих приміщеннях можуть виділяти летючі органічні сполуки, гази або пари твердих тіл і рідин, які мають несприятливу дію на здоров`ї людей і тварин. І біологи застерігають від надмірного озеленення квартир: на додаток до виділення корисного кисню, деякі кімнатні рослини також виробляють органічні сполуки, шкідливі для навколишнього середовища.

Учені Університету Джорджії вирішили виміряти кількість і інтенсивність летючих органічних сполук /ЛОС/, що виділяються чотирма популярними видами декоративних рослин: спатифіллюма, сансевієрії, фікуса і арекової пальми. В цілому спатифіллюм виділяв 23 летючих сполук в повітря, арекова пальма - 16, фікус - 13 речовин, а сансевієрія - 12. Деякі ЛОС виділялися не з самої рослини, а через активність мікроорганізмів в грунті.

Наголошується, що вироблення ЛОС у всіх проаналізованих рослин було вищим за концентраціями протягом дня, а не вночі. Присутність світла в приміщенні безпосередньо впливала на ефект синтезу, що визначало швидкість виділення ЛОС рослинами.

newsland.ru